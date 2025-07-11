Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9.30 το πρωί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

H φωτιά, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, έχει επεκταθεί και στο εσωτερικό του εργοστασίου. Καίγονται ανακυκλώσιμα υλικά, παλέτες, σκουπίδια, ενώ λόγω των «επικίνδυνων καπνών» που αναδύονται εστάλη επείγουσα ειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία (112), με το οποίο καλούνται οι πολίτες της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ συνδράμει ένα ελικόπτερο, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Πηγή: skai.gr

