Τη διεύρυνση των προληπτικών παρεμβάσεων του ΕΣΥ με νέα δωρεάν προγράμματα για την παχυσαρκία ενηλίκων, την παιδική παχυσαρκία και τη νεφρική δυσλειτουργία, προανήγγειλε η Υφυπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην ΕΡΤ.

«Από τον Σεπτέμβριο θα είναι διαθέσιμη δωρεάν καινοτόμος φαρμακευτική αγωγή για την παχυσαρκία, για άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 40», δήλωσε η υπουργός.

Ωστόσο, διευκρίνισε πως θα προηγείται υποχρεωτική αξιολόγηση από παθολόγο, ενδοκρινολόγο ή γενικό γιατρό, ενώ η φαρμακευτική παρέμβαση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από διατροφική παρακολούθηση και άσκηση.

Σύμφωνα με την υπουργό, στόχος είναι η καθολική πρόσβαση των πολιτών, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ψηφιακής εφαρμογής για την προώθηση της άσκησης και την αλλαγή συμπεριφορών υγείας, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, στο πλαίσιο των δράσεων για την παιδική παχυσαρκία.

«Θα έχει βίντεο με προγράμματα άσκησης για όλη την οικογένεια και θα είναι δωρεάν», τόνισε.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: 3,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει εξετάσεις

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», η υπουργός ανέφερε ότι ήδη 3,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει εξετάσεις, επισημαίνοντας ότι: «Για πρώτη φορά χτίζεται στην Ελλάδα μια κουλτούρα πρόληψης. Πάμε όταν νιώθουμε καλά – όχι όταν νιώσουμε σύμπτωμα. Η πρόληψη είναι το δώρο που δεν πρέπει να αμελήσουμε».

Επανέλαβε ότι όλες οι προληπτικές εξετάσεις είναι δωρεάν, εύκολες και προσβάσιμες μέσω του https://preventive.gov.gr, ενώ υπενθύμισε ότι η πρόσβαση γίνεται μόνο με τον ΑΜΚΑ.

«Στο σύστημα φαίνονται ποιες εξετάσεις δικαιούται ο κάθε πολίτης. Τα διαγνωστικά κέντρα το βλέπουν και σε καθοδηγούν. Δεν περιμένεις τίποτα – όλα γίνονται αυτόματα», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως μετά την πρώτη εξέταση, το σύστημα εκδίδει αυτόματα το επόμενο παραπεμπτικό, χωρίς καμία ενέργεια από τον πολίτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ειδική αιματολογική εξέταση για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, η οποία θα προστεθεί στο πρόγραμμα για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ή αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, καθώς «η πρώιμη νεφρική βλάβη δεν δίνει συμπτώματα και μπορεί να προληφθεί αν εντοπιστεί εγκαίρως».

Σε ερώτηση τηλεθεατών για την αδυναμία συνταγογράφησης καρκινικών δεικτών από τον προσωπικό γιατρό, απάντησε: «Οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν αφορούν την πρόληψη, αλλά την παρακολούθηση της πορείας ασθενών με διάγνωση καρκίνου. Είναι clawback εξετάσεις και μπορούν να συνταγογραφούνται μόνο από ογκολόγους».

Αναφορικά με την έλλειψη συμβεβλημένων διαγνωστικών στην Κω, απέδωσε την κατάσταση σε συντονισμένη αποχώρηση των ιδιωτικών εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να πιέσουν για καλύτερα συμβόλαια. «Έχουμε ενισχύσει το νοσοκομείο και θα διαθέσουμε κινητές μονάδες υγείας για να καλύψουμε τις ανάγκες των κατοίκων», ανέφερε.

