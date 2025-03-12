Σε εξέλιξη είναι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού για τον εντοπισμό επιβάτιδας επιβατηγού πλοίου, που πιθανόν έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, πρόκειται για μια 61χρονη από την Αθήνα, η οποία από τις κάμερες του πλοίου εντοπίζεται να επιβιβάζεται σε αυτό με προορισμό τη Χίο, αλλά κατόπιν αναζήτησης από τους οικείους της δεν μπόρεσε να βρεθεί.

Στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά του λιμενικού και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

