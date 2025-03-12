Σε πελάγη ευτυχία πλέει η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη καθώς όπως ανακοινώθηκε στον αέρα του Mega, γέννησε το πρώτο της παιδί, χτες, Τρίτη, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» έκανε την ανακοίνωση λέγοντας «χτες γεννήσαμε!».

«Έναν υπέροχο μπέμπη γέννησε χθες η Ανθή μας. Μια χαρά πήγαν όλα», σημείωσε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της Ανθής Βούλγαρη.

