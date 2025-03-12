Λογαριασμός
Ένα υγιέστατο αγοράκι γέννησε η Ανθή Βούλγαρη - Η ανακοίνωση στον αέρα του Mega

 «Χτες γεννήσαμε!», ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος - «Μια χαρά πήγαν όλα», σημείωσε 

Ανθή Βούλγαρη

Σε πελάγη ευτυχία πλέει η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη καθώς όπως ανακοινώθηκε στον αέρα του Mega, γέννησε το πρώτο της παιδί, χτες, Τρίτη, ένα υγιέστατο αγοράκι. 

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» έκανε την ανακοίνωση λέγοντας «χτες γεννήσαμε!». 

«Έναν υπέροχο μπέμπη γέννησε χθες η Ανθή μας. Μια χαρά πήγαν όλα», σημείωσε ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της Ανθής Βούλγαρη. 

