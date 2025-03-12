Ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας θρηνεί την απώλεια της ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας (10/3) σε ηλικία 61 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην αγαπημένη «Σωσώ» από τα «Εγκλήματα» σήμερα Τετάρτη.

όπως έγινε γνωστό, η κηδεία της Καίτης Κωνσταντίνου θα γίνει στις 12 μ.μ. στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο Αίγιο, στον τόπο καταγωγής της. Η σορός της θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 11 μ.μ.

Τραγικές ώρες για την οικογένειά της. Η μητέρα της, Αγγελική και η αδελφή της Μαρία, θρηνούν για την απώλειά της, αφού η Καίτη Κωνσταντίνου έφυγε μετά από μια δυνατή μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή.

Η οικογένεια κάνει παράκληση, αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ε. ΚΑ.ΜΕ Αιγίου.

Ποια ήταν η Καίτη Κωνσταντίνου

Η Καίτη Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1963 στη Ροδοδάφνη Αχαΐας. Τελείωσε ταυτόχρονα τη Φιλοσοφική και τη Δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης, απ' όπου αποφοίτησε το 1986, μαζί με τις φίλες της Μαρία Καβογιάννη και Υρώ Μανέ. Έχει δουλέψει και ως φιλόλογος. Ο πρώτος της ρόλος ήταν στη θεατρική παράσταση «Εσωτερικές Φωνές» στο Θέατρο Τέχνης.

Έγινε ευρέως γνωστή από την ερμηνεία της στον ρόλο της Σωσώς Παπαδήμα στη σειρά «Εγκλήματα» αλλά διαχρονικά, έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και στις ακόλουθες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές: Ο καλύτερός μου φίλος, Το κλάμα βγήκε απ' τον Παράδεισο, Οξυγόνο.

Η ίδια είχε πει σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, ότι ήταν αμετάκλητη η απόφασή της να γίνει ηθοποιός και ότι είναι τιμή της να την αποκαλούν κωμική ηθοποιό.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Καίτης Κωνσταντίνου ήταν στη σειρά του ALPHA, «Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα», όπου υποδύθηκε την Αλέξις Βροντάκη.

Η απώλεια του πατέρα της

Η μητέρα μου μας μεγάλωσε μόνη της με την αδερφή μου, δήλωσε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, καθώς είχε χάσει τον πατέρα της σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 8 ετών.

«Η μητέρα μου ήταν πολύ προστατευτική, ήταν αφιερωμένη στον ρόλο της μητέρας, έσπειρε φοβερή αγάπη σε εμένα και την αδερφή μου και ήταν αρκετά δυναμική, ώστε να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Δεν αισθάνθηκα άτυχη και αδικημένη, αισθάνθηκα ότι μου έλειπε ο πατέρας μου».

