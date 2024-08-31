Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε χθες ο Βόλος για ένα μήνα για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από θαλάσσια ρύπανση στον Παγασητικό κόλπο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από θαλάσσια ρύπανση που εκδηλώθηκε στον Παγασητικό κόλπο, σύμφωνα με το ανωτέρω 9 σχετικό, στις 28-08-2024. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για ένα μήνα, δηλαδή έως και 30 Σεπτεμβρίου 2024.

«Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας», επισημαίνεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.