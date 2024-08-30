Στην τοποθέτηση και δεύτερου πλέγματος στον Ξηριά, στον Βόλο, λίγο πριν την εκβολή του στον Παγασητικό Κόλπο, προχωρούν οι αρχές, για τη συγκράτηση των νεκρών ψαριών έως ότου τα περισυλλέξουν.

Η επιχείρηση τοποθέτησης του δεύτερου πλέγματος ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής με στόχο να συγκρατηθούν οι μεγάλες ποσότητες των νεκρών ψαριών και να διευκολυνθεί η επιχείρηση περισυλλογής τους.

Τα νεκρά ψάρια … πρόσκληση για τσιμπούσι σε καρχαριοειδή

Την ίδια ώρα και όσο τα νεκρά ψάρια παραμένουν στον Παγασητικό είναι πιθανό να αποτελέσουν πρόκληση – πρόσκληση για … «τσιμπούσι» θηρευτών της θάλασσας, μεταξύ των οποίων και καρχαριών, αν δεν μαζευτούν έγκαιρα, όπως ανέφερε ξεκάθαρα ο Χρήστος Τακλής θαλάσσιος βιολόγος και διαχειριστής του Ελληνικού Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, ο οποίος επέστησε την προσοχή των ανθρώπων που κολυμπούν, για να μη συμβεί ατύχημα.

Ο επιστήμονας μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Ηλία Κουτσερή και προέβλεψε ότι πρόβλημα αναμένεται να υπάρξει και εντός της Κάρλας, γιατί μειώνεται το νερό και δεν επαρκεί για τα υπάρχοντα ψάρια, ο πληθυσμός των οποίων, αυξήθηκε λόγω του όγκου του νερού από τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με τον κ. Τακλή, η κατάσταση με τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό από την Κάρλα, ήταν κάτι αναμενόμενο, που οι επιστήμονες περίμεναν να συμβεί, απλά συνέβη με πολύ μεγαλύτερο όγκο ψαριών που μπορούσε να δει το Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας.

«Θα μειωθεί το οξυγόνο, σε ασφυξία τα ψάρια

«Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στη λίμνη Κάρλα, στην οποία έχουν πέσει τα νερά, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, γιατί θα μειωθεί το οξυγόνο, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε ασφυξία τα ψάρια που υπάρχουν εκεί», επισήμανε ο βιολόγος.

Όπως εξήγησε, αν μειωθεί και άλλο η στάθμη της λίμνης και συνεχίσουν να υπάρχουν τόσα πολλά ψάρια, θα μειωθεί το οξυγόνο.

Τσιμπούσι για τους θηρευτές

Όσον αφορά στην κατάσταση στον Παγασητικό, ο κ. Τακλής ανέφερε ότι δεν ανέλαβε κάποιος την πρωτοβουλία να περιοριστεί ο όγκος των ψαριών από το να ξεβραστούν και να απλωθούν στον Παγασητικό, διότι οι αρμόδιοι έκαναν … «μπαλάκι» την ευθύνη μεταξύ τους.

Ο ίδιος είπε ότι με τις βροχές και τον αέρα που αναμένονται, τα νεκρά ψάρια που βρίσκονται ήδη στον Κόλπο, θα εξαπλωθούν σε όλο τον Παγασητικό, ωστόσο δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις, εκτός από την προσέλκυση θηρευτών που ήδη υπάρχουν στον Παγασητικό όπως δελφίνια, φώκιες, χελώνες και περιστασιακά κάποια είδη καρχαριών και τα νεκρά ψάρια, θα αποτελέσουν «τσιμπούσι» για τα είδη αυτά.

«Ακόμη και ένα δελφίνι μπορεί να επιτεθεί σε άνθρωπο, για το …φαΐ»

Το θέμα είναι να μην υπάρξει ατύχημα σε ανθρώπους, που μπορούν να πουν ότι μπαίνουμε στη θάλασσα, αλλά ένας θηρευτής, ακόμη και ένα δελφίνι μπορεί να επιτεθεί σε άνθρωπο, αν πέσει σε ένα τέτοιο «τσιμπούσι».

«Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει κάτω από τον βυθό τι γίνεται, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αν και με την αντιαισθητική κατάσταση, δύσκολα θα κολυμπήσει κάποιος. Απλά να είναι προσεκτικοί και να έχουν το νου τους ότι κάτι μπορεί να συμβεί», ανέφερε ο θαλάσσιος βιολόγος.

«Στον Παγασητικό έχουμε δει αλεπούδες, λευκό και γαλάζιο καρχαρία, μάκο κ.α.»

Ο κ. Τακλής επισήμανε ότι στον Παγασητικό έχουμε δει αλεπούδες, λευκό και γαλάζιο καρχαρία, μάκο, οπότε και τα μεγάλα είδη μπορούν να μπουν όχι μόνο σκυλόψαρα, γαλέοι και άλλα καρχαριοειδή.

Όσον αφορά τις μέδουσες που φέτος δεν εμφανίστηκαν στη θάλασσα, τόνισε ότι οι μοβ μέδουσες κάνουν τετραετή κύκλο, μετά ηρεμούν, μπορεί κάποιος μεμονωμένα να δει 1-2 και θα ακολουθήσει η επόμενη έξαρση σε μερικά χρόνια, εκτός αν συμβεί κάτι ενδιάμεσα.

