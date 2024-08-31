Νέο πρωτοποριακό μεταπτυχιακό στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών

Ο καθηγητής Εκτίμησης Κινδύνου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Γιώργος Μπούστρας και ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης εξηγούν την λογική πίσω από το MSc για την εκπαίδευση διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο με συνεχείς και νέες προκλήσεις, φυσικές καταστροφές και απειλές για την ασφάλεια, απαιτούνται εξειδικευμένοι επαγγελματίες, ικανοί να βοηθήσουν στη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων κοινωνιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), εισάγει ένα νέο Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ελάττωσης Κινδύνου Καταστροφών και Ασφάλειας (MSc Disaster Risk Reduction and Security Management).

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα στη ΝΑ Ευρώπη, που φέτος κλείνει τα 180 του χρόνια, το EUC καινοτομεί και προσαρμόζεται στις νέες σύγχρονες ανάγκες.

«Το Μεταπτυχιακό θα δημιουργήσει μια νέα γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών που θα βοηθήσουν στη διαχείριση των αυξανόμενων επειγόντων περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή της νότιό-ανατολικής Μεσόγειου», ανέφερε ο καθηγητής Εκτίμησης Κινδύνου Γιώργος Μπούστρας, ακαδημαϊκός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναφέρθηκε στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε στην περιοχή, από τους σεισμούς στην Τουρκία, τις πλημμύρες από την κακοκαιρία Ντάνιελ ως την δασική πυρκαγιά βόρεια της Αλεξανδρούπολης, την μεγαλύτερη που καταγράφηκε στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Επεσήμανε πως οι κλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή – κυρίως η μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας και ξηρασίας – δημιουργούν έντονα καιρικά φαινόμενα και ερήμωση που οδηγούν και σε μη-ηθελημένες μεταναστευτικές ροές οι οποίες αντικειμενικά αγγίζουν και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας.

Το Μεταπτυχιακό έχει στόχο να προετοιμάσει μια νέα γενιά αποφοίτων που θα είναι σε θέση να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στον τομέα. Τοπικές, εθνικές, περιφερειακές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές απαιτούν ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένους σχεδιαστές, διευθυντές, επιστήμονες, πρώτους ανταποκριτές. Η μελέτη των πολιτικών της Κλιματικής Αλλαγής, της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ασφάλειας και της Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης σε συνδυασμό με τις θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με την Εκτίμηση, Διαχείριση και την Επικοινωνία των Κινδύνων θα παρέχουν στους φοιτητές ευκαιρίες να εμβαθύνουν στο αντικείμενο. Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία, εκτός της υψηλού επιπέδου θεωρητικής κατάρτισης, να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες με τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση ασκήσεων επί χάρτου σε συνθήκες προσομοίωσης.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής και Πρόεδρος του ΕΑΑ, Καθηγητής Μανώλης Πλειώνης, δήλωσε ότι «το συγκεκριμένο ΜΠΣ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την ακαδημαϊκή πλατφόρμα για την εκπαίδευση στην επιστημονική τεκμηρίωση νέων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στο εξαιρετικά επίκαιρο και απαιτητό από την κοινωνία και την Πολιτεία τομέα της εκτίμησης του ρίσκου φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, της ανάπτυξης εργαλείων πρόγνωσης αλλά και καινοτόμων μεθοδολογιών εκπόνησης πολιτικών που να βασίζονται σε επιστημονική τεκμηρίωση. Η συνεργασία των εξειδικευμένων ακαδημαϊκών φορέων μας (CERIDES και ΕΑΑ) αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχία του εκπαιδευτικού αυτού εγχειρήματος».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του CERIDES και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο καθηγητής Μπούστρας δήλωσε πως «είναι σημαντικότατη για την Κύπρο διότι το ΕΑΑ αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο της έρευνας και της πρόληψης». Πρόσθεσε πως μέσα από αυτή τη συνεργασία τα δύο ιδρύματα θα επιδιώξουν να εισαγάγουν νέα εργαλεία αντιμετώπισης καταστροφών αλλά και νέες προσεγγίσεις όσο αφορά ζητήματα διεθνών γεωπολιτικών συνθηκών και ασφάλειας.

Το Μεταπτυχιακό θα προσφέρεται από Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024 σε γλώσσες διδασκαλίας Αγγλικά και Ελληνικά, με διάρκεια σπουδών 18 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology είναι το πρώτο διεπιστημονικό, διασχολικό Κέντρο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Δημιουργήθηκε μέσα από τις συνέργειες του Κέντρου Κινδύνου, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (CERISE) και του Εργαστηρίου Υποστήριξης Αποφάσεων και Βελτιστοποίησης Συστημάτων (DSSO). Εστιάζει στην ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων μέτρησης, αξιολόγησης και επικοινωνίας κινδύνου και συστημάτων λήψης αποφάσεων. Με έμφαση στην τεχνολογία, το Κέντρο έχει ήδη αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία και εφαρμογές για να υλοποιήσει το έργο του. Η έρευνα και οι ερευνητές του CERIDES χρηματοδοτούνται μέσω της συμμετοχής τους σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα. Το CERIDES στοχεύει να γίνει ένα κέντρο καινοτομίας που διαμορφώνει και αναπτύσσει προϊόντα που μπορούν να εμπορευματοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το πρώτο ερευνητικό κέντρο της νεότερης Ελλάδας, λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1842 προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην επιστήμη και την κοινωνία. Ο δημόσιος χαρακτήρας του υφίσταται ήδη από το 1846, έτος πρώτης λειτουργίας του στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο, ενώ η πορεία του είναι συνυφασμένη με την ίδια την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Η πορεία του Κέντρου σηματοδοτείται από φωτισμένους και καταξιωμένους επιστήμονες που μεταλαμπάδευσαν στην Ελλάδα την επιστημονική μεθοδολογία και άνοιξαν τον δρόμο προς τη γνώση. Το ΕΑΑ διαδραματίζει σήμερα σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και ερευνητικές τάσεις στην Αστρονομία, Αστροφυσική, τις εφαρμογές του Διαστήματος, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και τη Μετεωρολογία, τη Σεισμολογία και τη Γεωδυναμική, σε Ευρωπαϊκό́ και διεθνές επίπεδο. Υλοποιεί μεγάλα ερευνητικά́ προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από́ την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή́ Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και άλλους διεθνείς οργανισμούς, συνεισφέροντας στην προαγωγή της έρευνας, την επιστημονική εξέλιξη και την και στην προσέλκυση και απασχόληση νέων ταλαντούχων ερευνητών και επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε στο info@euc.ac.cy και στο 00357 22713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2024 στις 7 Οκτωβρίου 2024.

