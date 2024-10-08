Βόλος: Προφυλακίστηκε ο 31χρονος για μαζική θανάτωση αδέσποτων ζώων

Προσωρινά κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του, ο 31χρονος κατηγορούμενος για θανάτωση κατ’ εξακολούθηση έξι αδέσποτων ζώων (πέντε γάτες και ένα σκυλί) και τον τραυματισμό άλλων τριών, στον Βόλο, με με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του σήμερα.

Εξω από το Δικαστικό Μέγαρο του Βόλου είχαν συγκεντρωθεί φιλόζωοι που ζητούσαν την παραδειγματική τιμωρία του 31χρονου, στον οποίο έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης να προηγηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και να διενεργηθούν ειδικά ψυχομετρικά τεστ, ώστε να αποδειχθεί η ψυχιατρική κατάσταση του 31χρονου και να γίνει εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα και όχι σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Στο αίτημα αυτό, ανακριτής και εισαγγελέας απάντησαν ότι η πλευρά του κατηγορουμένου μπορεί να καταθέσει σχετικό αίτημα στη διεύθυνση των φυλακών που θα κρατηθεί ο 31χρονος, ώστε, αν κριθεί σκόπιμο, να μεταχθεί στο ψυχιατρικό κατάστημα του Κορυδαλλού.

«Δεν έπαιρνε τα χάπια του» κατέθεσαν οι γονείς

Στον ανακριτή κατέθεσαν και οι γονείς του 31χρονου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι αρχικά, την περίεργη συμπεριφορά που έδειχνε ο γιος τους, την απέδιδαν στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και δεν αντιλήφθηκαν αμέσως τα ψυχιατρικής φύσης σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Η σοβαρότητα της κατάστασης άρχισε να γίνεται πιο αντιληπτή, όταν το 2021 ο 31χρονος συνελήφθη και καταδικάστηκε ως επιδειξίας.

Από τότε, λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή μπορούσε να είναι λειτουργικός και να ζει μια φυσιολογική ζωή, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο τελέστηκαν και οι αξιόποινες πράξεις θανάτωσης και τραυματισμού αδέσποτων ζώων, δεν λάμβανε την αγωγή του.

