Ορεστιάδα: Στη φυλακή 40χρονος που έβαλε φωτιά στο σπίτι του και άφησε χωρίς στέγη την οικογένειά του

Ποινή φυλάκισης 3 χρόνων και 11 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ορεστιάδας στον 40χρονο άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε την περασμένη Κυριακή στον Εισαγγελέα με τις κατηγορίες του εμπρησμού και της ενδοοικογενειακής βίας και απειλής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο εμπρηστής τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από διαπληκτισμό με τη γυναίκα του περιέλουσε το καθιστικό του σπιτιού του με εύφλεκτο υλικό και έβαλε φωτιά, καθιστώντας το οίκημα μη κατοικήσιμο, λόγω των καταστροφών που υπέστη.

Το ζευγάρι διέμενε σε ιδιόκτητο σπίτι στην Καβύλη Ορεστιάδας το τελευταίο εξάμηνο, αφού είχε μετοικήσει από την Ολλανδία, όπου ζούσε με τα 4 ανήλικα παιδιά του.

Πρόκειται για οικογένεια Ρομά που έχει δεσμούς με την Κομοτηνή και το Διδυμότειχο.

Μάλιστα, με την απόφαση αυτή, που σημειωτέον είναι χωρίς μετατροπή, η οικογένεια του 40χρονου μένει χωρίς προστασία, αφού δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι, αλλά ούτε και χώρος διαμονής, καθώς το σπίτι έχει καταστραφεί από τη φωτιά.

Προς το παρόν η μητέρα και τα τέσσερα παιδιά της θα διαμείνουν σε συγγενικό τους σπίτι και αργότερα θα επιστρέψουν στην Ολλανδία, για να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

