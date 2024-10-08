Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11:30 πμ σε δασική έκταση στις Σέρρες, στην περιοχή Μελενικίτσι.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μαζί με τρία εναέρια μέσα (1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα).
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μελενικίτσι Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 18 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 8, 2024
Σύμφωνα με το thestival.gr οι φλόγες καίνε κοντά σε πεδίο βολής.
Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από βολές που πραγματοποιούνταν στο πεδίο βολής.
