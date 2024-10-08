Λογαριασμός
Φωτιά στις Σέρρες, κοντά σε σημείο βολής - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση επιχειρούν στην περιοχή 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μαζί με τρία εναέρια μέσα (1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα)

φωτια πυρκαγια ελικόπτερο σερρες

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 11:30 πμ σε δασική έκταση στις Σέρρες, στην περιοχή Μελενικίτσι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή 40 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μαζί με τρία εναέρια μέσα (1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα).

Σύμφωνα με το thestival.gr οι φλόγες καίνε κοντά σε πεδίο βολής.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από βολές που πραγματοποιούνταν στο πεδίο βολής.

Φωτιά Σέρρες
