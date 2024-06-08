Βόλος: Η πρώτη αγωγή για το μολυσμένο νερό κατά του δήμου Ρήγα Φεραίου- ΔΕΥΑΡΦ

Αρχισαν τα όργανα… για τον δήμο Ρήγα Φεραίου και τη ΔΕΥΑΡΦ, καθώς χθες κατατέθηκε σε βάρος τους στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου η πρώτη αγωγή καταβολής αποζημίωσης για ηθική βλάβη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ.

Η αγωγή κατατέθηκε από τον γνωστό Βολιώτη δικηγόρο Κωστή Παπαδόπουλο, μετά από εντολή που έλαβε από την οικογένεια 85χρονου, που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βόλου, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Ο 85χρονος νόσησε από σαλμονέλα εξαιτίας του μολυσμένου νερού που έτρεχαν οι βρύσες σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο. Εξαντλημένος από τη νόσο, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μέσα στο σπίτι του, στην προσπάθειά του να φτάσει στο μπάνιο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση του ως ιδιατέρως σοβαρή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δικοί του άνθρωποι, εξοργισμένοι με την ολιγωρία του δήμου να ενημερώσει εγκαίρως τους δημότες για το μολυσμένο νερό και βλέποντας να κινδυνεύει η ζωή του δικού τους ανθρώπους εξαιτίας αβλεψιών και λαθών άλλων, αποφάσισαν να κινηθούν δικαστικά.

To χρονικό του δράματος του 85χρονου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ στην αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη, η οικογένεια καταγράφει λεπτό προς λεπτό τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο δικός της άνθρωπος, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είναι αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας.

Όλα αυτά μέχρι τις 31 Μαΐου, όποτε παρουσίασε για πρώτη φορά συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας και υψηλό πυρετό.

Αρχικά γιατρός του Κέντρου Υγείας Βελεστίνου μετέβη κατ’ οίκον και παρείχε φαρμακευτική αγωγή στον 85χρονο, όμως η κλινική του εικόνα παρέμενε πολύ σοβαρή. Παρουσίασε επίσης σοβαρά προβλήματα αφυδάτωσης γι’ αυτό και υποχρεώθηκε να μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, όπου του χορηγήθηκε ορός, προκειμένου να ανακάμψει δυνάμεις.

Εις μάτην όμως, διότι νωρίς το πρωί της επόμενης μέρας, ήτοι 1η Ιουνίου και ενώ υποβασταζόμενος από τη σύζυγό του επιχείρησε να σηκωθεί από το κρεβάτι για να πάει μέχρι το μπάνιο, κατέρρευσε. Υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και έπεσε στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε επειγόντως δίχως αισθήσεις στο Νοσοκομείο Βόλου. Οι γιατροί εξαρχής συνειδητοποίησαν πως η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ σοβαρή. Από την πτώση στο έδαφος υπέστη υποπαραχνοειδή αιμορραγία, εξαιτίας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Σε ειδική εξέταση που έγινε ανιχνεύτηκε στον οργανισμό του το μικρόβιο της σαλμονέλας, συνέπεια του μολυσμένου νερού.

Από τη 1 Ιουνίου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους δικούς του ανθρώπους να προσεύχονται να βγει ζωντανός από τη σκληρή δοκιμασία.

