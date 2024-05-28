Σε 21 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε χθες από το τριμελές πλημμελειοδικείο του Βόλου ένας 53χρονος. Ο κατηγορούμενος τον Ιούλιο του 2023 τα μεσάνυχτα προσέγγιζε γυναίκες και τις χτυπούσε είτε με το χέρι, είτε με δερμάτινη ζώνη.

Συγκεκριμένα, στις 13/07/2023 επιτέθηκε σε δυο νεαρά κορίτσια 22 ετών, τη μια την έσπρωξε σε τζαμαρία καταστήματος με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο συντετριμμένη, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

Ο κατηγορούμενος που είναι γνωστός στις αρχές, εκτείει ποινή ήδη στον Κορυδαλλό, κατηγορείται για απειλή με επιλογή θύματος λόγου φύλλου, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης με επιλογή φύλλου, επίθεση, εξύβριση και επικίνδυνη σωματική βλάβη με επιλογή θύματος λόγω φύλλου. Το δικαστήριο αποφάσισε έκτιση ποινής, χωρίς να μπορεί να την μετατρέψει με κανέναν άλλο τρόπο.

