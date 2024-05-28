-
585 π.Χ. ΗΛΙΑΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ
Ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά την ηλιακή έκλειψη.
-
1871 ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων.
-
1952 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
-
1997 ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ
Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.
-
2009 AC/DC
Οι AC/DC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους με τίτλο «Black Ice Tour» στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.