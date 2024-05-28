Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 28 Μαΐου 1997 - Η «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον Κώστα Περατικό - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ο Περατικός γνώριζε ότι ήταν στόχος. Η «17 Νοέμβρη», αν και δεν τον είχε κατονομάσει, είχε κάνει έμμεσες αναφορές στο πρόσωπό του σε τρεις προκηρύξεις της

  • 585 π.Χ. ΗΛΙΑΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ

Ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά την ηλιακή έκλειψη.

  • 1871 ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων.

  • 1952 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.

  • 1997 ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ

Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό.

  • 2009 AC/DC

Οι AC/DC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους με τίτλο «Black Ice Tour» στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο. 

