Βόλος: Στα δικαστήρια πρώην ζευγάρι για τον λογαριασμό του κλιματιστικού

Η χρήση του κλιματιστικού και ο λογαριασμός που «ανεβαίνει», την ώρα που οι οικονομίες είναι «αιματηρές», στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει άγριος καυγάς ανάμεσα σε ένα πρώην ζευγάρι στον Βόλο, που ωστόσο συγκατοικεί στο ίδιο οίκημα.

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση εναντίον του πρώην συζύγου της και χθες στο Αυτόφωρο εμφανίστηκε για να καταθέσει, με κολάρο.

Τον κατήγγειλε ότι την έπιασε από τον λαιμό, την έσυρε στην αυλή και χτύπησε επάνω στα σωρευμένα για τον χειμώνα ξύλα και την απείλησε πως «θα γίνει γυναικοκτονία».

Το πρώην ζευγάρι διαμένει σε διπλοκατοικία και το ρολόι της ΔΕΗ είναι στο όνομα της συζύγου, που δήλωσε ότι πληρώνει και τον λογαριασμό.

