Στο Παυλοπέτρι - μία μικρή νησίδα απέναντι από την Ελαφόνησο, στη Λακωνία – βρίσκεται βυθισμένη μία αρχαία πολιτεία, ηλικίας περίπου 5 χιλιετηρίδων.

Η πόλη βυθίστηκε πριν από 5.000 χρόνια αλλά ανακαλύφθηκε μόλις τον 20ο αιώνα, με τους αρχαιολόγους να εξακολουθούν να αποκαλύπτουν τα μυστικά και τους θησαυρούς της.

Η βυθισμένη πολιτεία της Μυκηναϊκής Περιόδου (τελευταίας φάσης της Εποχής του Χαλκού) ανακαλύφθηκε το 1967 από τον Νίκολας Φλέμινγκ (Nicholas Flemming) και εκτείνεται σε 9 στρέμματα.

Σε βάθος μόλις 4 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, υπάρχουν δρόμοι, κτίρια, πλατείες, τάφοι και όλα τα απομεινάρια της πόλης, που έχουν διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση.

Οι ανασκαφές έχουν δείξει ότι η πόλη ήταν το κέντρο μιας ακμάζουσας βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και μεγάλο εμπορικό λιμάνι.

Παρά το γεγονός της φυσικής καταστροφής από το νερό με την πάροδο των αιώνων, η διάταξη της πόλης είναι όπως ήταν πριν από χιλιάδες χρόνια.

Πριν από 12 χρόνια, το BBC έκανε ένα αφιέρωμα στο Παυλοπέτρι, όπου επιστήμονες του πανεπιστήμιου του Nottingham, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, «ξαναέχτισαν» την πόλη.

Πώς βυθίστηκε το Παυλοπέτρι

Όμως, το τι έστειλε τελικά το Παυλοπέτρι στον βυθό της θάλασσας παραμένει άγνωστο.Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να βυθίστηκε από σεισμό που συνέβη είτε γύρω στο 1000 π.Χ. είτε το 375 μ.Χ - από τον ίδιο σεισμό που κατέστρεψε και το Γύθειο.

Δεδομένου όμως ότι η πόλη προϋπήρχε της αλληγορικής αφήγησης του Πλάτωνα για την Ατλαντίδα, πολλοί υποστηρίζουν ότι το Παυλοπέτρι ήταν η πραγματική έμπνευση για την αστραφτερή «χαμένη» ήπειρο, που διεγείρει ακόμα τη φαντασία μας σήμερα.

Ο μύθος της Χαμένης Ατλαντίδας

Η Ατλαντίδα είναι μυθικό νησί που πρωτοακούστηκε στους διαλόγους του Πλάτωνα «Τίμαιος» και «Κριτίας», οι οποίοι γράφτηκαν το 360 π.Χ.

Στην περιγραφή του Πλάτωνα, η Ατλαντίδα, βρίσκεται πέρα από τις Ηράκλειες στήλες (γνωστά ως στενά του Γιβραλτάρ). Σύμφωνα ωστόσο με τη βιογραφία του Απολλόδωρου, η Ατλαντίδα βρισκόταν στις νοτιοανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η Ατλαντίδα ηταν μια ναυτική δύναμη που είχε κατακτήσει πολλά μέρη της δυτικής Ευρώπης και της Αφρικής, περίπου 9.000 χρόνια πριν τον Σόλωνα (Περίπου το 9.600 Π.Χ.).

Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να εισβάλει στην Αθήνα, η Ατλαντίδα βυθίστηκε μυστηριωδώς στο πέλαγος «σε μια μόνο ημέρα και νύχτα ατυχίας».

Κατά τον «Κριτία», 9.000 χρόνια πριν τον Πλάτωνα, ένας πόλεμος ξέσπασε μεταξύ αυτών εντός και εκτός των Ηράκλειων Στηλών. Η Ατλαντίδα είχε κατακτήσει μέρη της Λιβύης μέχρι και την Αίγυπτο, καθώς και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης μέχρι την Τυρρηνία, και υπέβαλε τους ανθρώπους τους στη δουλεία.

Οι Αθηναίοι οδήγησαν μια συμμαχία ενάντια στην αυτοκρατορία της Ατλαντίδας, και καθώς η συμμαχία αδυνατούσε, οι Αθηναίοι επικράτησαν μόνοι και ελευθέρωναν κατακτημένες περιοχές.

«Όμως αργότερα έγιναν δυνατοί σεισμοί και πλημμύρες, και σε μια μόνο δεινή ημέρα και νύχτα όλοι οι πολεμιστές βυθίστηκαν μέσα στη γη, και ομοίως η νήσος της Ατλαντίδας χάθηκε στα βάθη της θάλασσας».

