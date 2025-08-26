Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος Ηλίας Κεντρωτής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, μετά βαθυτάτης συγκινήσεως και κατ' άνθρωπον θλίψεως, αναγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Πρωτοπρεσβυτέρου Ηλία Κεντρωτή, ο οποίος εκοιμήθη το Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025.

Ο μακαριστός κληρικός είχε γεννηθεί το έτος 1951 στη Βρισβάνη της Αυστραλίας και ήταν τρίτης γενιάς μετανάστης, με τους γονείς του να έλκουν την καταγωγή τους: ο μεν πατέρας του από τα Κύθηρα και την Αίγινα, η δε μητέρα του από το Καστελλόριζο και τη Χίο. Μεγάλωσε με τις ελληνορθόδοξες παραδόσεις και κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και το 1974 έλαβε υποτροφία για σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την περίοδο των σπουδών του, έζησε στην Ιερά Μονή Βλατάδων, όπου αφοσιώθηκε στη λειτουργική και πνευματική ζωή της Εκκλησίας.

Εισήλθε στην Ιερωσύνη το 1976, ενώ τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Αυστραλία και εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη. Πρώτη του αποστολή ήταν η ίδρυση και οργάνωση της Ενορίας Υπαπαντής του Κυρίου, στο προάστιο Coburg. Το 1988 ανέλαβε να ιδρύσει την Ενορία Αγίου Χαραλάμπους, στο Templestowe της Μελβούρνης, στην οποία υπηρέτησε με αφοσίωση και ένθεο ζήλο επί 37 ολόκληρα έτη, έως και την εκδημία του. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τα πνευματικά του τέκνα στις Ενορίες όπου διακόνησε, ενώ διακρίθηκε για το ποιμαντικό του έργο στις νεότερες γενιές της Ομογένειας, καθώς υπήρξε ένας από τους πρώτους Αυστραλογεννημένους κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

Με την αγαπημένη Πρεσβυτέρα του, Σταυρούλα, την οποία νυμφεύθηκε το 1976, απέκτησαν πέντε παιδιά, τα οποία τους χάρισαν εννέα εγγόνια.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, πληροφορηθείς την εκδημία του π. Ηλία, επικοινώνησε με την Πρεσβυτέρα και τους οικείους του και τους εξέφρασε τα συλλυπητήριά του. Σε δήλωσή του για τον εκδημήσαντα κληρικό, ο Σεβασμιώτατος ανέφερε: «Η προσδοκία της κοινής Αναστάσεως απαλύνει, όμως δεν εξαλείφει εντελώς, τον πόνο που μας προξενεί, ένεκα της ανθρώπινης φύσεώς μας, η απώλεια ενός χαρισματικού, εργατικού και λίαν αγαπητού κληρικού, όπως ήταν ο π. Ηλίας. Η έξοδός του από τον παρόντα κόσμο αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική μας Εκκλησία, την οποία υπηρέτησε με θυσιαστικό πνεύμα και γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος επί σχεδόν μισό αιώνα. Ταυτοχρόνως, συγκλονίζει τις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων που αναπαύονταν από τον γλυκό του λόγο και καθοδηγούνταν από τις πνευματικές νουθεσίες του. Προσεύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ευγενή ψυχή του εν σκηναίς δικαίων και το παράδειγμα της βιοτής του να φωτίζει τον δρόμο όσων ευλογήθηκαν να τον γνωρίσουν. Ας είναι η μνήμη του αιωνία».

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού π. Ηλία Κεντρωτή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, στο Templestowe.

Της Ακολουθίας θα προστεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελβούρνης κ. Κυριακός, εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο.

