Εκτιτέα ποινή φυλάκισης 38 μηνών και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα ιδιότητα επέβαλλε το Πλημμελειοδικείο Βόλου σε έναν 42χρονο άνδρα ο οποίος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου μετά από καταγγελία της μητέρας του για άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο, ο 42χρονος έκανε «σάκο του μποξ» την 66χρονη μητέρα του για μία… σακούλα σκουπίδια που είχε πετάξει η βασανισμένη γυναίκα.

Ο γιος της εκνευρίστηκε και όπως κατέθεσε η 66χρονη, την έπιασε από τον λαιμό, τη χτύπησε, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και την κλωτσούσε.

Όταν η ίδια γλίτωσε από τα χέρια του, ο 42χρονος συνέχισε σπάζοντας την τηλεόραση, πόρτες και τζαμαρίες μέσα στο σπίτι, απειλώντας να σκοτώσει την ίδια του τη μάνα.

Η γυναίκα αναγκάστηκε να καταγγείλει στην αστυνομία τον γιο της, ο οποίος συνελήφθη την Περασμένη Τετάρτη και χθες βρέθηκε στο εδώλιο κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή, κατοχή ναρκωτικών, παράνομη οπλοφορία και άρνηση εγκληματολογικής σήμανσης.

«Είναι επικίνδυνος» έφθασε στο σημείο να παραδεχθεί η ίδια του η μητέρα, η οποία κατέθεσε εναντίον του γιου της.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο γιος της είχε εξαφανιστεί για περίπου επτά χρόνια από το σπίτι και ότι τους τελευταίους μήνες ζει ξανά μαζί της.

«Μέχρι πρότινος εργαζόταν ωστόσο τους τελευταίους μήνες δεν δουλεύει και μένει μαζί μου. Στο σπίτι κουβαλάει συνέχεια σκουπίδια (σ.σ. είναι ρακοσυλλέκτης). Τη συγκεκριμένη ημέρα, έκανα γενική καθαριότητα. Μπήκε στο σπίτι και ρώτησε πού είναι μια σακούλα με σκουπίδια. Όταν του είπε έξω, με έπιασε από το λαιμό», κατέθεσε η 66χρονη η οποία περιέγραψε τα χτυπήματα που δέχτηκε.

«Είναι επικίνδυνος. Τον φοβάμαι. Παρουσιάζει περίεργη συμπεριφορά. Το καλοκαίρι, όταν ακόμη εργαζόταν, σχολούσε και καθόταν έξω με 40ο Κελσίου. Κοιμάται και κάτω από το μαξιλάρι του βρίσκω μαχαίρια. Την Τετάρτη είχε μαχαίρι πάνω του από το πρωί», είπε η μητέρα του 42χρονου.

Πριν από το συμβάν στο σπίτι της μητέρας του, είχε πάει σε καφετέρια και είχε ζητήσει από τον υπεύθυνο του καταστήματος χρήματα. Όταν ο 71χρονος άντρας αρνήθηκε να του τα δώσει, τον γρονθοκόπησε και τράπηκε σε φυγή.

Ο ίδιος κλήθηκε από το δικαστήριο να απολογηθεί. Όμως δεν έκανε ούτε αυτό. Με το χέρι του έκλεινε το στόμα του, κουνώντας το κεφάλι του δεξιά και αριστερά, αρνούμενος να μιλήσει, παρόλο που η πρόεδρος του δικαστηρίου του εξηγούσε ότι είναι δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

