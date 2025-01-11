Περίπου 350.000 Τούρκοι, πολίτες της Τουρκίας ή Ευρωπαίοιτουρκικής καταγωγής επισκέφθηκαν τα νησιά του βορείου Αιγαίου για διακοπές, μέσα στο 2024. Από αυτούς, περισσότεροι από 70 χιλιάδες ήρθαν με visa express, διάρκειας επτά ημερών.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης βορείου Αιγαίου, τον περασμένο χρόνο, τα νησιά επισκέφθηκαν συνολικά 339.985 Τούρκοι πολίτες. Από αυτούς 120.141 επισκέφθηκαν τη Λέσβο, 125.679 επισκέφθηκαν τη Χίο και 94.165 τη Σάμο.

Εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα της visa express, 71.648 Τούρκοι πολίτες από τους 339.985, περίπου δηλαδή το 20% από αυτούς, ήρθαν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από τις ακτές της Τουρκίας.

Οι περισσότερες visa express, 28.734, εκδόθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Ακολουθεί το λιμάνι της Χίου με 26.337 εκδόσεις και τέλος, 16.577 visa express εκδόθηκαν στη Σάμο.

Μεγάλος είναι ο αριθμός των Τούρκων Ευρωπαίων πολιτών, που ευρισκόμενοι στην Τουρκία για διακοπές από τις χώρες όπου ζουν επισκέφθηκαν τα νησιά του βορείου Αιγαίου μαζί με Τούρκους πολίτες συγγενείς τους. Ο αριθμός αυτής της κατηγορίας επισκεπτών υπολογίζεται ότι συνολικά υπερβαίνει τις 30.000!

Συνέχιση του προγράμματος ζητούν οι τουριστικοί φορείς

«Ήταν μια συμφωνία που έδωσε φτερά στις σχέσεις των δυο πλευρών του Αιγαίου και επέτρεψε την ανάπτυξη αυτού του μεγάλου τουριστικού ρεύματος Τούρκων τουριστών από τα τουρκικά παράλια στα νησιά» λέει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Λέσβου Άρης Λαζαρής.

Ανάλογη και η άποψη του προέδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου Βαγγέλη Μυρσινιά που χαρακτηρίζει «σωτήρια για την τοπική οικονομία» τη συμφωνία Μητσοτάκη - Ερντογάν για την πιλοτική διαδικασία έκδοσης visa express από Τούρκους επισκέπτες στα νησιά. Όπως λέει «συνέτεινε στην αύξηση της επίσκεψης και από κατόχους κανονικής viza αφού επέτρεπε σε μέλη μιας παρέας που δεν είχαν ή δεν προλάβαινα να εκδώσουν visa να συμμετέχουν στις διακοπές της παρέας. Αποτέλεσε δε - συμπληρώνει - και ένα τρόπο διαφήμισης των νησιών αφού οι κάτοχοι visa express αποτέλεσαν τους καλύτερους πρεσβευτές των νησιών επιστρέφοντας στην Τουρκία, εκδίδοντας μακροχρόνια visa για να ξαναέρθουν ή προτρέποντας και άλλους να προχωρήσουν στην έκδοση visa express».

Ένα θέμα που προκύπτει αφορά τη συνέχεια της πιλοτικής διαδικασίας έκδοσης visa express, η οποία προς το παρόν έχει ημερομηνία λήξης την 31η Μαρτίου του 2025. «Σύσσωμοι οι τουριστικοί φορείς του Αιγαίου, λέει ο κ. Λαζαρής, ζητούμε τη συνέχιση του προγράμματος αφού αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα για τον τόπο». Ανάλογη και η άποψη του προέδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου κ. Μυρσινιά, ο οποίος μάλιστα κάνει ένα βήμα παραπέρα ζητώντας τη μονιμοποίηση της δυνατότητας έκδοσης visa express στα λιμάνια των νησιών του Αιγαίου από Τούρκους επισκέπτες.

«Δεν μπορεί να ξεκινάνε στη Λέσβο νέες γραμμές που θα συνδέουν τη Μυτιλήνη αλλά και το λιμάνι της Πέτρας με λιμάνι του Αδραμυτινού κόλπου, το Αϊβαλί και το Δικελί και να μην υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης visa express» λέει ο κ. Μυρσινιάς. Συμμέτοχος στην προσπάθεια και ο περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Ο οποίος αφού πρωτοστάτησε στην προσπάθεια που οδήγησε στην περσινή συμφωνία έχει επανέλθει, επικοινωνώντας και με τον πρωθυπουργό, ζητώντας την ανανέωση της. «Η Περιφέρεια από την πρώτη στιγμή πρωτοστάτησε στο να ισχύσει η δυνατότητα έκδοσης visa express στα λιμάνια. Είναι μια σημαντική αναπτυξιακή δυνατότητα αλλά ταυτόχρονα και μια φιλειρηνική προσπάθεια. Οι λαοί που γνωρίζονται αναμεταξύ τους δεν μπορεί να είναι εύκολα εχθροί» σημειώνει ο κ. Μουτζούρης.

Ας σημειωθεί ότι οι προοπτικές ενός νέου μεγαλύτερου και από αυτό του 2024 τουριστικού ρεύματος Τούρκων επισκεπτών στα νησιά του βορείου Αιγαίου για το 2025, είναι ήδη εμφανείς.

Μεγάλος είναι ο αριθμός κρατήσεων από τώρα για τις θρησκευτικές γιορτές του σεκέρ μπαϊράμ των μουσουλμάνων στα τέλη του φετινού Μαρτίου. Ενώ ακόμα και τη «νεκρή» τουριστικά περίοδο του Ιανουαρίου, σημαντικός αριθμός Τούρκων επιλέγει τα νησιά για Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

