Επίθεση κατά δημοσιογράφου έκανε η 62χρονη από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της και συνέχισε να λαμβάνει τα επιδόματα και τη σύνταξή της.

Συγκεκριμένα, μια δημοσιογράφος του Star πλησίασε με το μικρόφωνό της την 62χρονη που ήταν στο δρόμο έξω από το σπίτι της, με τη γυναίκα να της αρπάζει το χέρι, να παίρνει το μικρόφωνο και να το πετάει στο έδαφος.

«Στο στόμα μου δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες;» ακούγεται να φωνάζει η 62χρονη αρπάζοντας το μικρόφωνο. «Ρωτήστε με ότι θέλετε αλλά από απόσταση», είπε επίσης.

Στο σημείο βρίσκονταν και άλλοι δημοσιογράφοι που αναφέρουν πως η γυναίκα ήταν πολύ επιθετική σε βάρος τους, ενώ μετά το περιστατικό μπήκε στο σπίτι της και δεν έχει ξαναβγεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.