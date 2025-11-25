Λογαριασμός
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα ένας εργαζόμενος

Πληροφορίες αναφέρουν πώς ο θερμοσίφωνας ανατινάχθηκε στον χώρο της κουζίνας και εκεί βρισκόταν ένας εργαζόμενος στην εταιρεία

Ασθενοφόρο

Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών προκάλεσε τον τραυματισμό ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν πώς ο θερμοσίφωνας “‘έσκασε” στον χώρο της κουζίνας και εκεί βρισκόταν ένα άτομο – εργαζόμενος στην εταιρεία.

Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών ο οποίος με πολλά εγκαύματα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.

