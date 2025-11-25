Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών προκάλεσε τον τραυματισμό ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν πώς ο θερμοσίφωνας “‘έσκασε” στον χώρο της κουζίνας και εκεί βρισκόταν ένα άτομο – εργαζόμενος στην εταιρεία.

Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών ο οποίος με πολλά εγκαύματα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.

Πηγή: tempo24

