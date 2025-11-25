Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Επισκοπή Ηρακλείου Κρήτης, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο όπου λειτουργεί αποθήκη τροφίμων, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία και σημαντικές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τη neakriti, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση και τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.