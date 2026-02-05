Ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει το σημείο του διαβρωμένου σωλήνα από το οποίο έγινε η διαρροή του προπανίου που είχε ως αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και μετά την έρευνα παρουσία εισαγγελέων και στελεχών της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, μεταδόθηκε η στιγμή που οι άνδρες της υπηρεσίες εντόπισαν στο υπέδαφος τον σωλήνα που προκάλεσε τη διαρροή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαρροπή προπανίου σε υγρή μορφή συνεχίζεται ακόμη.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

