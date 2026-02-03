Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το δυστύχημα στη «Βιολάντα»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο πλαίσιο απεργίας στον κλάδο των τροφίμων και ποτών

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή το εργατικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Το «παρών» έδωσαν εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι και κυριάρχησαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και της ιδιοκτησίας του εργοστασίου.

Η πορεία έγινε στο πλαίσιο της σημερινής πανελλαδικής απεργίας στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

