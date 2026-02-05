Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποίησε έφοδο παρουσία εισαγγελέα στο εργοστάσιο της Βιολάντα καθώς και στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, στο πλαίσιο της έρευνας για την φονική έκρηξη στη μονάδα των Τρικάλων που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι παρουσία εισαγγελέα, στελέχη της ΔΑΕΕ μετέβησαν στο γραφείο του Κ.Τζιωρτζιώτη και κατέσχεσαν σταθερούς υπολογιστές, τάμπλετ και ένα λάπτοπ.

Έρευνα φέρεται να έγινε και στον χώρο του τεχνικού ασφαλείας της εταιρείας.

Σημειώνεται πως ο Κ. Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας.

Οι έρευνες από τους πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο της τραγωδίας για τα αίτια της έκρηξης, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις μαρτύρων. Οι έρευνες είχαν διακοπεί για μία εβδομάδα περίπου, γιατί υπήρχε ο φόβος να σημειωθεί νέα έκρηξη.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη

Εν τω μεταξύ, το ΕΡΤnews δημοσίευσε νωρίτερα φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή προπανίου, η οποία διείσδυσε στο αδήλωτο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή. Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Πηγή: skai.gr

