Από το 2020 η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβάσεις και ελλείψεις στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, έπειτα από ισχυρή έκρηξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, με έγγραφό του, το τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωσε τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας, με την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών, χωρητικότητας 5 και 10.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας της βιομηχανικής επιχείρησης.

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που αφορά τις προβλεπόμενες αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια της ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, δόθηκε στην επιχείρηση η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Ωστόσο, ερευνάται εάν τελικά η επιχείρηση συμμορφώθηκε τελικώς με τις υποδείξεις. Επιπλέον, η νομιμότητα των συγκεκριμένων υπέργειων δεξαμενών αποτελεί αντικείμενο έρευνας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο Βιολάντα, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αν, στις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις, προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

«Δεν υπάρχει οικοδομική άδεια για το υπόγειο»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων Γ. Καταβούτας δήλωσε ότι ο Δήμος ασχολείται κυρίως με τα πολεοδομικά ζητήματα, δηλαδή με την τήρηση των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο αν τα στοιχεία που δηλώνονται στις άδειες ευσταθούν. Πιο συγκεκριμένα, κρατάει τους φακέλους των αδειών και κάνει ελέγχους για ζητήματα, όπως αν το υπόγειο έχει δηλωθεί στις οικοδομικές άδειες.

Σχετικά με το εργοστάσιο και το τραγικό περιστατικό, είπε ότι η πρώτη οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 2007. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι στο υπόγειο δεν έγινε καμία αναφορά, άρα δεν υπάρχει οικοδομική άδεια γι΄ αυτό.

Έκτοτε εκδόθηκαν επτά ακόμη άδειες, και συνολικά δεν έχει δηλωθεί υπόγειο.

Το κτήριο στο οποίο έγινε η έκρηξη ανήκει στην προσθήκη του 2007, ενώ αργότερα το 2021 έγινε συνένωση μονάδων, η οποία δεν περιλαμβάνει υπόγειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.