Στάρμερ: H Kίνα ήρε τις κυρώσεις κατά Βρετανών βουλευτών

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, σερ Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η Κίνα ήρε όλους τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε έξι εν ενεργεία μέλη του βρετανικού κοινοβουλίου, έπειτα από τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Μιλώντας στο BBC από τη Σαγκάη, ο Στάρμερ ανέφερε ότι η απαγόρευση ταξιδιών και οι λοιπές κυρώσεις «δεν ισχύουν πλέον» για τους συγκεκριμένους βουλευτές, μεταξύ των οποίων τέσσερις Συντηρητικοί βουλευτές και δύο μέλη της Βουλής των Λόρδων.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή «δικαιώνει» την προσέγγισή του και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος Σι θα επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο το 2027, όταν η χώρα θα φιλοξενήσει τη σύνοδο της G20 το 2027.

Ωστόσο, σε κοινή τους δήλωση, οι βουλευτές και τα μέλη του βρετανικού συμβουλίου που είχαν στοχοποιηθεί τόνισαν ότι δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν ως «διαπραγματευτικό χαρτί» και ότι θα προτιμούσαν να παραμείνουν υπό καθεστώς κυρώσεων.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη» την προσπάθεια σύσφιγξης των σχέσεων με την Κίνα, ο Στάρμερ είπε ότι θεωρεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε την κριτική του κυρίως προς τον Καναδά και όχι προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Απαντώντας στις επικρίσεις Συντηρητικών που τον κατηγορούν ότι «υποκλίνεται» στην Κίνα— δήλωσε πως «θα ήταν απερίσκεπτο να βάζει κανείς το κεφάλι στην άμμο και να αρνείται τον διάλογο».

«Μέσα από τη δέσμευση, αξιοποιήσαμε ευκαιρίες και θίξαμε δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πως η συμφωνία για τη μείωση- κατά το ήμισυ- των φόρων εισαγωγής στο βρετανικό ουίσκι θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας, ενώ υπογράμμισε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί πως η ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για ταξίδια Βρετανών πολιτών προς την Κίνα, χωρίς βίζα.

Η Ντάουνινγκ Στριτ θεωρεί την άρση των κυρώσεων ως παράδειγμα των λεγόμενων «ξεκάθαρων κερδών» που εξασφάλισε η κυβέρνηση από το ταξίδι αυτό ενώ το κινεζικό υπουργείο εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν κατ’ αρχήν να αποκαταστήσουν τις τακτικές επαφές μεταξύ των κοινοβουλίων των δύο χωρών και πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι ανοιχτή σε επισκέψεις Βρετανών βουλευτών, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τη χώρα.

Η Κίνα επέβαλε τις κυρώσεις το 2021 και μεταξύ των στοχοποιημένων βουλευτών ήταν οι Συντηρητικοί Ίαν Ντάνκαν Σμιθ, Νούσρατ Γκάνι, Τομ Τάγκενχατ, Νιλ Ο’Μπράιεν και Τιμ Λόουτον, ο οποίος δεν είναι πλέον μέλος του Κοινοβουλίου.

Υπό κυρώσεις τέθηκαν επίσης η βαρώνη Κένεντι από το Εργατικό Κόμμα και ο λόρδος Άλτον, οι οποίοι είναι μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συμμαχίας για την Κίνα.

Σε όλους απαγορεύτηκε η είσοδος στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, «πάγωσαν» τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Κίνα και απαγορεύτηκε σε Κινέζους πολίτες και οργανισμούς να συναλλάσσονται μαζί τους.

Οι προαναφερθέντες επικρίνουν έντονα την Κίνα και έχουν κατηγορήσει τη χώρα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την περίοδο που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις, ο τότε πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε δηλώσει ότι οι προαναφερθέντες επεσήμαναν τις «κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στην Κίνα.

Η Κίνα έχει κατηγορηθεί για τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας σε βάρος του πληθυσμού των Ουιγούρων και άλλων κυρίως μουσουλμανικών εθνοτικών ομάδων στη βορειοδυτική περιοχή Σιντζιάνγκ.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες περί παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκεί.

Πηγή: skai.gr

