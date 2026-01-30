Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για τον 28χρονο τραυματία του τροχαίου στη Ρουμανία

Στο σπίτι του βρίσκεται πλέον ο 28χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους συνολικά επτά άνθρωποι.

Ο 28χρονος νοσηλεύτηκε από χθες, οπότε και έγινε η αεροδιακομιδή του από τη Ρουμανία, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και συγκεκριμένα στην Α’ Χειρουργική Κλινική. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε από τους γιατρούς καλή, δεν φέρει κακώσεις και κατόπιν τούτου έλαβε, σήμερα, Παρασκευή, εξιτήριο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εμφανίστηκε ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.