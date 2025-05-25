Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 24χρονος γιος επιχειρηματία ξεφεύγει από τους απαγωγείς του φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Στις εικόνες φαίνεται καρέ καρέ πώς βγήκε από το όχημα ο απαχθέντας και ξεκίνησε να τρέχει προς την αντίθετη πορεία, ενώ οι δράστες συνέχισαν τη διαδρομή τους.

Τα απειλητικά μηνύματα στον 24χρονο μετά την απαγωγή

Ο εφιάλτης για τον 24χρονο ωστόσο δεν τελείωσε όταν απελευθερώθηκε καθώς οι δράστες συνέχισαν να τον απειλούν και να απαιτούν χρήματα και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Όπως φαίνεται, ένα της συμμορίας ζητούσε επιτακτικά τα χρήματα, με το θύμα να ζητά διορία.

33χρονος κατηγορούμενος: «Και άκου και κάτι άλλο μη με πάρει κανείς γιατί θα πολλαπλασιαστούν. Στο λέω με αγάπη».

Θύμα: «Με βοηθάει ο πατέρας μου, δως μου καμιά βδομάδα. Γίνεται;»

33χρονος: «Πέρασε η εβδομάδα, τι γίνεται;».

Θύμα: «Ψάχνω να βρω λεφτά, με βοηθάει και ο πατέρας μου να πάρω το μηχανάκι να στο δώσω».

33χρονος: «Είπε μια βδομάδα. Φίλε είπες μια βδομάδα. Γιατί με κοροϊδεύεις; Δεν θέλω να φτάσουμε στα άκρα. Απάντα. Με γράφεις. Εξαγριώνομαι. Μιλάω ρε. Παίζεις μαζί μου; Με μένα παίζεις; Κοίτα να δεις γέλια από σήμερα».

Θύμα: «Δεν σε κοροϊδεύω, μαζεύω τα λεφτά να πληρώσω το μηχανάκι».



Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις κινήσεις των απαγωγέων

Παράλληλα, στη δημοσιότητα έχουν έρθει και φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τις κινήσεις των απαγωγέων τα ξημερώματα της 6ης Μαΐου.

Ο 26χρονος τράπερ φαίνεται να κινείται με τη μηχανή του κοντά στην ερημική παραλία της Σαρωνίδας όπου μετέφεραν τον 24χρονο, ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται ένας από τους δράστες να κάνει σινιάλο δίπλα από ένα αυτοκίνητο.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν των δραστών

Και οι τέσσερις συλληφθέντες, έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν και είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για κακουργήματα.

Συγκεκριμένα, ο τράπερ για απειλή, παράβαση του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και παραβιάσει ΚΟΚ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Ο 33χρονος κατηγορούμενος έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και κλοπές.

Ο 25χρονος συλληφθείς έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης και απειλή, ενώ ο 23χρονος που επίσης εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση έχει κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, υπεξαίρεση, ληστεία και απόδραση κρατουμένου.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία αδικημάτων. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για αρπαγή και ληστρική εκβίαση κατά συναυτουργία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το χρονικό της απαγωγής

Ο 24χρονος είχε πάει σε συνεργείο επισκευής μοτοσικλετιστών στον Υμηττό για να επισκευάσει τη μηχανή του, την Τρίτη 6 Μαΐου, με τους δράστες να φαίνεται πως τον παρακολουθούσαν. Όταν εξήλθε τον έβαλαν με τη βία μέσα στο όχημα.

Το θύμα απειλήθηκε με πιστόλι για να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και οδηγήθηκε σε παραλία στη Σαρωνίδα. Σε όλη τη διαδρομή τον βασάνιζαν με μαχαίρι και κατσαβίδι.

Οι απαγωγείς ζήτησαν από τον 24χρονο ιδιοκτήτη χρυσοχοείου-ενεχυροδανειστηρίου λύτρα 25.000 ευρώ και τη μοτοσικλέτα του αξίας 25.000 ευρώ.

Ο νεαρός στην κατάθεσή του είπε πως γνώριζε κάποιους από τους συλληφθέντες και έδωσε μάλιστα συγκεκριμένα στοιχεία για την ταυτότητα τους τα οποία και αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια από την αστυνομία προκειμένου να φθάσει στα ίχνη τους.

Στην περιοχή της Σαρωνίδας οι τρεις απαγωγείς 33, 25 και 23 ετών, συνάντησαν τον 26χρονο τράπερ που επέβαινε με μοτοσικλέτα και όλοι μαζί συνέχισαν να απειλούν με πιστόλι τον 24χρονο.

Το θύμα επικοινώνησε με φιλικά του πρόσωπα που συγκέντρωσαν το ποσό των 15.000, το οποίο και παρέλαβαν στην περιοχή της Γλυφάδας. Κατά τη διαδρομή προς τα νότια προάστια οι δράστες άλλαξαν όχημα και αφαίρεσαν από τον επιχειρηματία το κλειδιά του αυτοκινήτου του, 740 ευρώ και ένα επώνυμο ρολόι αξίας 29.000 ευρώ. Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει στη Γλυφάδα όταν έγινε σύντομη στάση για την πρώτη δόση των λύτρων.



Πηγή: skai.gr

