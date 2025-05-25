Αίγιο: Οικιακή βοηθός «σήκωσε» 30.000 ευρώ από ηλικιωμένους

Στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος μιας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, για υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατηγορούμενη εργαζόταν από τον Μάιο του 2024 έως και τον Ιανουάριο του 2025 ως οικιακή βοηθός σε ηλικιωμένη γυναίκα και τον γιο της, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φέρεται να απέσπασε τους κωδικούς των τραπεζικών καρτών των δύο ατόμων και να προχώρησε σε επανειλημμένες αναλήψεις, αφαιρώντας συνολικά 30.000 ευρώ.

Τα πλήρη στοιχεία της γυναίκας έχουν ταυτοποιηθεί και η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, σύμφωνα με το ertnews.gr.

