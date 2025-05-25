Μια 48χρονη αλλοδαπή συνελήφθη στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 48χρονη στο Αργοστόλι και στην κατοχή της, αλλά και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 235 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 77,6 γραμμάρια MDMA, 24 ναρκωτικά δισκία, μεταξύ των οποίων, 19 ecstasy, 3 τεμάχια χαρτονιού εμποτισμένα με τη ναρκωτική ουσία LSD, πλήθος από αεροστεγή νάιλον σακουλάκια, μια ζυγαριά ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 370 ευρώ.

Ακόμα διαπιστώθηκε ότι η 48χρονη παρέμενε παράνομα στη χώρα.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

