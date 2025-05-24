Οι εφιαλτικές ώρες που έζησε ο γιος του επιχειρηματία στα χέρια των αδίστακτων δραστών

Εφιαλτικές ώρες έζησε ένας 24χρονος, γιος επιχειρηματία, που απήχθη στις αρχές Μαΐου από τέσσερις άνδρες στον Υμηττό. Η υπόθεση ομηρίας, που κράτησε λίγες ώρες, αποκαλύφθηκε το Σάββατο. Οι αδίστακτοι απαγωγείς έχουν ήδη συλληφθεί, και εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 11 κακουργήματα.

Ο νεαρός, που διατηρεί μαζί με τον πατέρα του χρυσοχοεία και ενεχυροδανειστήρια στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν σε ένα συνεργείο, όταν είδε τους δράστες να πλησιάζουν.

Τρεις από τους τέσσερις δράστες τον προσέγγισαν, άρχισαν να τον χτυπούν με αιχμηρό αντικείμενο και να τον απειλούν για τη ζωή του και κατάφεραν να τον βάλουν με τη βία μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Ανάμεσα στους απαγωγείς, φαίνεται πως ήταν και ένας γνωστός τράπερ, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Οι δράστες κάρφωναν τον 24χρονο με ένα κατσαβίδι την ώρα που τον μετέφεραν σε ερημική παραλία στη Σαρωνίδα.

Απειλώντας ότι θα του κόψουν τα δάχτυλα, του ζητούσαν επιτακτικά το ποσό των 25.000 ευρώ και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Μετά από πέντε ώρες στα χέρια των δραστών ο ίδιος ο 24χρονος ζήτησε από οικεία του πρόσωπα να δώσουν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Τελικά, συγκεντρώθηκαν 15 χιλιάδες ευρώ τα οποία παρέλαβαν οι δράστες από τη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης και της οδού Αγίου Νικολάου εδώ στη Γλυφάδα.

Την ώρα της μεταφοράς του, ο 24χρονος εκμεταλλευόμενος την προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των δραστών, κατάφερε να διαφύγει και να ζητήσει βοήθεια.

Οι απαγωγείς χτύπησαν με την αποκαλούμενη «Μέθοδο της Τίγρης».

«Πρόκειται για τη μέθοδο της απαγωγής της τίγρης, της λεγόμενης tiger kidnapping, σύμφωνα με την οποία οι δράστες μειώνουν το χρόνο απαγωγής του θύματος, αποκόμισης του παράνομου οφέλους, των λύτρων δηλαδή και της απελευθέρωσης του, προκειμένου έτσι να μειώσουν τις πιθανότητες σύλληψης τους από την Αστυνομία» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης.

Μόλις τρεις ημέρες μετά την απελευθέρωση, οι δράστες ξεκίνησαν και πάλι να απειλούν το θύμα, ζητώντας του επιπλέον χρήματα και τη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Οι αστυνομικοί, κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν, και το βράδυ της Πέμπτης, τους πέρασαν χειροπέδες.

Το μεσημέρι, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία αδικημάτων. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για αρπαγή και ληστρική εκβίαση κατά συναυτουργία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στα σπίτια τους

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε συνελήφθησαν και τα 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κλειδιά μηχανής,

στέλεχος κάρτας SIM,

-5- κινητά τηλέφωνα,

-3- δίκυκλες μοτοσικλέτες,

-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-5- κροτίδες,

-4- συσκευές γεωεντοπισμού,

πλαστικός τρίφτης,

διαρρηκτικό εργαλείο, τύπου Τα,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 3,6 γραμμαρίων και

το χρηματικό ποσό των 610 ευρώ.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε περίπτωση εκβίασης ιδιοκτήτη κομμωτηρίου, με λήψη χρηματικού ποσού 200 ευρώ για «προστασία» επιχείρησης στη Βάρη Αττικής.

Πλούσιο ποινικό παρελθόν

Σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν για βαριά αδικήματα (ανθρωποκτονία, ληστείες, ναρκωτικά, όπλα κ.α.), ενώ χαρακτηριστικό της δράσης τους αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, σωματικής και ψυχολογικής, προς εκφοβισμό και συμμόρφωση των θυμάτων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

