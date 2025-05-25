Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργήσει οι ισχυροί άνεμοι πνέουν από το πρωί στη Δυτική Κρήτη σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Στο περιφερειακό και επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και σε γειτονιές, έπεσαν δέντρα, στύλοι της ΔΕΗ, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στα αεροδρόμια. Παράλληλα, περιοχές του Ηρακλείου έμειναν χωρίς ρεύμα.

Οι αρμόδιοι από πλευράς πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ και τοπικής αυτοδιοίκησης, συστήνουν στους πολίτες, πεζούς και οδηγούς κάθε τύπου οχημάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην μετακινούνται αν δεν υπάρχει ανάγκη.

Δείτε εικόνες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης:

Οι ριπές των ανέμων, είναι πολύ ισχυρές ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μιχάλης Τσουπάκης, αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του δήμου Χανίων.

«Σήμερα αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική. Έχουμε πτώση σε ένα μεγάλο πλάτανο που έχει πέσει στην περιοχή Σκουραχλάδα σε ορεινό χωριό, στην περιοχή των Κεραμιών όπου έχει κλείσει ο κεντρικός δρόμος και γίνονται ενέργειες για να ελευθερωθεί ο δρόμος. Χρειάζεται καλαθοφόρο μηχάνημα στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά λόγω του δυνατού αέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στα Κεραμιά επίσης, ανάμεσα στα χωριά Κοντόπουλα και Κατεχώρι, έχει κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, πάλι από πτώση δέντρου. Μέσα στην πόλη των Χανίων, σε διάφορα μικρά σημεία υπάρχουν μικρές πτώσεις δέντρων, αλλά έχουμε και μεγαλύτερες πτώσεις δέντρων, όπως είναι στην οδό Μυλώνογιάννη, στον 'Αη Γιάννη, στον Γαλατά και στον κόμβο του Γαλατά. Πτώσεις έχουν σημειωθεί στον ΒΟΑΚ και σε άλλα σημεία της Εθνικής Οδού, δύο στύλοι της ΔΕΗ έπεσαν στην περίοχη της Παρηγοριάς και βρισκόμαστε σε συντονισμό των υπηρεσιών όλων, ώστε να συνδράμουμε όλοι όπου χρειάζεται. Θέλει προσοχή και θα συνιστούσα στον κόσμο να προσέχει, να μην πηγαίνει κάτω από τα δέντρα μέχρι να κοπάσει ο άνεμος».

Διακοπές ρεύματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, χωρίς ρεύμα έμειναν νωρίτερα περιοχές του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων οι Γούρνες, ο Άη Γιάννης Κνωσού, ο Λόφος των Αξιωματικών στην Αγία Αικατερίνη, καθώς και η Φορτέτσα.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στις προαναφερθείσες γειτονιές, καθώς εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της πόλης.

Η ένταση των ανέμων φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 9 μποφόρ, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ακυρώσεις πτήσεων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι άνεμοι και στα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της Κρήτης.

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καταγράφηκαν επτά ακυρώσεις πτήσεων, με τους επιβάτες να ενημερώνονται για αλλαγές στα δρομολόγιά τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν δύο πτήσεις από τη Στουτγάρδη και από μία πτήση από τη Φρανκφούρτη, το Αμβούργο, το Ντύσσελντορφ, το Άμστερνταμ και τη Θεσσαλονίκη.

Οι έξι από τις πτήσεις που δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο Ηράκλειο εκτράπηκαν και προσγειώθηκαν στην Αθήνα, ενώ μία ακόμα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κω. Σε κάποιες περιπτώσεις, έγινε προσπάθεια επαναπροσέγγισης, η οποία όμως κρίθηκε ανασφαλής από τους πιλότους.

Παρόμοια εικόνα επικράτησε και στο αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», όπου ακυρώθηκαν δύο πτήσεις, μία από το Μόναχο και μία από τη Φρανκφούρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, τα αεροσκάφη αρχικά προσγειώθηκαν στην Αθήνα και, όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεψαν, κατάφεραν να επιστρέψουν στα Χανιά νωρίς το μεσημέρι.

Ρέθυμνο: Κλειστός ο Δημοστικός Κήπος λόγω ισχυρών ανέμων - Αφρικανική σκόνη στα Χανιά, προσοχή στις ευπαθείς υγειονομικά ομάδες πληθυσμού

Παράλληλα, το Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης, ενημερώνει του δημότες και τις δημότισσες καθώς και τους επισκέπτες της πόλης, ότι λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν ο Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου θα παραμείνει κλειστός για σήμερα Κυριακή, για το κοινό.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για την ασφάλεια των επισκεπτών του Δημοτικού κήπου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εγκυμονούν κινδύνους για ενδεχόμενη πτώση δέντρων ή κλαδιών.

Επίσης, σήμερα υπάρχει σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα λόγω της μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης στο νόμο Χανίων. Οι αρμόδιοι συστήνουν αυξημένη προσοχή στα άτομα με θέματα υγείας, αναπνευστικά προβλήματα και άτομα αυξημένου κινδύνου.

