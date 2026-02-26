Βίντεο ντοκουμέντο: Ηλικιωμένος απειλεί με αεροβόλο μαθητές στου Ρέντη

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 85χρονο να κρατά στα χέρια του το αεροβόλο ενώ απέναντι του βρίσκονται μαθητές Γυμνασίου φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr.

Όπως φαίνεται στο πλάνο, ο 85χρονος βρίσκεται έξω από το σπίτι του και κρατά στο δεξί του χέρι το αεροβόλο αλλά δεν πυροβολεί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η υπόθεση

Το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην περιοχή του Ρέντη σήμανε συναγερμό στην ΕΛΑΣ.

Ολα ξεκίνησαν μετά από κλήση της διευθύντριας του Γυμνασίου στην Άμεση Δράση πως ηλικιωμένος προέταξε «περίστροφο» - όπως είπε χαρακτηριστικά- για να εκφοβίσει του μαθητές και στη συνέχεια ξαναμπήκε στο σπίτι του.

Στο σημείο άμεσα έφτασαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν τον ηλικιωμένο, ωστόσο δεν βρήκαν όπλο στη κατοχή του.

Ο 85χρονος ισχυρίστηκε στις Αρχές πως το μεσημέρι λίγο μετά τις 12:00, βγήκε από το σπίτι του ενοχλούμενος από φασαρία που έκαναν ανήλικοι έξω από το σπίτι του και προέταξε αεροβόλο πιστόλι εναντίον τους χωρίς όμως να προβεί σε περαιτέρω ενέργεια.

Σύμφωνα με την διευθύντρια του γυμνασίου, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό το οποίο παραδόθηκε στις Αρχές.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός ανηλίκου η άλλου ενώ από τις έρευνες των αστυνομικών εντόπισαν στο σπίτι του μια καραμπίνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.