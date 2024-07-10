Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή στις φυλακές Κορυδαλλού

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή που είχε γίνει στις φυλακές Κορυδαλλού στα τέλη του περασμένου Ιουνίου που είχε ως κατάληξη ένας 35χρονος αλβανικής καταγωγής να πέσει νεκρός και ακόμη ένας 46χρονος να τραυματιστεί παρουσιάζει το Skai.gr.

Στο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται η στιγμή που κρατούμενοι προσεγγίζουν τον 35χρονο και ξεκινά η συμπλοκή ανάμεσά τους.

Δείτε το βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπενθυμίζεται πως από την προανάκριση προέκυψε ότι δράστης της επίθεσης είναι 42χρονος αλλοδαπός κρατούμενος ο οποίος και ομολόγησε το έγκλημα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε στους συγκρατούμενούς του με αυτοσχέδιο μαχαίρι, ύστερα από μεταξύ τους διαφωνία. Για την υπόθεση κατασχέθηκαν το αυτοσχέδιο μαχαίρι και τα ρούχα και παπούτσια που φορούσε ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.