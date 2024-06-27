Στο χρονικό της δολοφονίας ενός 35χρονου από συγκρατούμενό του στις φυλακές Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Την Τετάρτη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού, σε κοινόχρηστο χώρο της Δ’ Πτέρυγας, κρατούμενοι διαπληκτίστηκαν, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου αλλοδαπού κρατούμενου και τον ελαφρύ τραυματισμό ενός άλλου αλλοδαπού κρατούμενου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξήγαγε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, αστυνομικοί της οποίας μετέβησαν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού. Από την αξιοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι δράστης της επίθεσης είναι 42χρονος αλλοδαπός κρατούμενος. Ο 42χρονος ομολόγησε το έγκλημα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε στους συγκρατούμενούς του με αυτοσχέδιο μαχαίρι, ύστερα από μεταξύ τους διαφωνία. Για την υπόθεση κατασχέθηκαν το αυτοσχέδιο μαχαίρι και τα ρούχα και παπούτσια που φορούσε ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού.

Ο 42χρονος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ο ελαφρά τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου παρακολουθείται η κατάσταση της υγείας του.

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής από την πρώτη στιγμή είναι σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική και ποινική διαδικασία, και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.

Το ΥΠΡΟΠΟ σημειώνει πάντως ότι το περιστατικό είναι μεμονωμένο, καθώς στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας λαμβάνονται τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, με συχνούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τόσο των σωφρονιστικών υπαλλήλων όσο και των κρατούμενων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

