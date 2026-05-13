Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ληστών της Κάτω Τιθορέας

Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο ντοκουμέντα αποτυπώνουν καρέ - καρέ τη δράση των ληστών που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε τράπεζες σε Αττική, Κάτω Τιθορέα και τα Λουτρά Ωραίας Ελένης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συγκεκριμένα βίντεο βοήθησαν τους ερευνητές της ΕΛΑΣ να ταυτοποιήσουν και κατόπιν να συλλάβουν τους 8.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε υποκατάστημα στου Παπάγου, με την απειλή όπλου ο δράστης απειλεί την υπάλληλο της τράπεζας ενώ της ζητάει να του βάλει τα χρήματα του ταμείου σε πλαστική τσάντα.

Σε επόμενο βίντεο αποτυπώνεται η προσπάθεια των ληστών να διαρρήξουν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ.

Πηγή: skai.gr

