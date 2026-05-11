Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα οπλισμένα με καλάσνικοφ εισέβαλαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στο υποκατάστημα και υπό την απειλή των όπλων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τρία άτομα την ώρα της εισβολής. Κατά τη διαφυγή τους, φέρεται να έπεσε μέρος των χρημάτων από τους δράστες και σταμάτησαν να τα μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο μάρκας Peugeot ασημι χρώματος και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού.

Πηγή: skai.gr

