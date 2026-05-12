Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα στους οκτώ συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων ασκήθηκε στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πολεμικών όπλων, όπως τυφέκια και χειροβομβίδες.

Σε βαθμό πλημμελήματος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, βία κατά υπαλλήλων και παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Αναλυτικά τα πέντε κακουργήματα για τα οποία ασκήθηκε δίωξη:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ´επάγγελμα και εξακολούθηση

ληστεία από κοινού και κατά συρροή

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τυφέκια, χειροβομβίδες κ.λπ.)

Αναλυτικά τα πλημμελήματα:



παράνομη οπλοφορία

παράνομη κατοχή όπλων

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ίδια χρήση

βία κατά υπαλλήλων

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας



Πηγή: skai.gr

