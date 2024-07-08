Με απόντες από το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων επτά κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων ο τότε αρχηγός και ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής αλλά και η τότε περιφερειάρχης Αττικής, ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων η δευτεροβάθμια δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στο Μάτι.

Το δικαστήριο, στη σύνθεση του οποίου κληρώθηκαν δύο αναπληρωματικά μέλη καθώς και αναπληρωτής εισαγγελέας, εκφώνησε με την έναρξη της διαδικασίας τα ονόματα των 21 κατηγορουμένων.

Από αυτούς επέλεξαν να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους και να μην βρεθούν στο δικαστήριο, ο τότε αρχηγός του ΠΣ Σωτήρης Τερζουδης, ο υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο τότε αξιωματικός στα εναέρια της ΕΛΑΣ Χαράλαμπος Συρογιάννης , η τότε περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, ο τότε δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης, ο τότε αντιδήμαρχος Μαραθώνα Βάιος Θαυμάσιας και ο πολίτης που του καταλογίζεται η έναρξη της ολέθριας φωτιάς Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις δηλώσεις παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας με πρώτους τους συγγενείς νεκρών της φωτιάς και εν συνεχεία με όσους παρίστανται για σωματικές βλάβες, τραυματίες, εγκαυματίες κ.ά.

Κατόπιν επισήμανσης συνηγόρων το δικαστήριο θα ορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης του τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ Ιωάννη Φωστιέρη, εκ των καταδικασμένων πρωτοδίκως, ο οποίος δικάστηκε σε πρώτο βαθμό χωρίς συνήγορο, καθώς το επέτρεπε ο νόμος για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Ωστόσο με τις πρόσφατες τροποποιήσεις των κωδικών, σε ανάλογης μορφής αδικήματα το δικαστήριο υποχρεούται να ορίσει δικηγόρο όταν ο κατηγορούμενος δεν έχει, ώστε να μην τεθούν ζητήματα ακυροτήτων.

Το δικαστήριο αποφάσισε παράλληλα την αντικατάσταση της αναπληρώτριας προέδρου η οποία δήλωσε κώλυμα μετά τις νομιμοποιήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας για λόγους ευπρέπειας.

Νωρίτερα η πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα δεκάδων μαρτύρων, που θα κληθούν να καταθέσουν για τη φωτιά που άφησε πίσω της εκατόμβη νεκρών, τεράστιες καταστροφές και ανείπωτη οδύνη.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

