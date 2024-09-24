Νέο περιστατικό στα Χανιά: Μαθήτριες έπαιξαν ξύλο έξω από σχολείο

Συμπλοκή μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, σε δρόμο έξω από σχολείο στα Χανιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια, η μια προσπάθησε και χτύπησε τη δεύτερη, ενώ εμφανίστηκε και μια τρίτη από πίσω και προσπάθησε επίσης να ρίξει ένα χτύπημα.

Κάποιος ενήλικας τις χώρισε πριν συμβούν χειρότερα, ενώ όλα αυτά έγιναν μπροστά σε δεκάδες άλλους μαθητές, πολλοί εκ των οποίων γελούσαν.

Δεν ήταν σαφής η αιτία του περιστατικού.

Φαίνεται ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, επανήλθαν και τα άσχημα φαινόμενα που σχετίζονται με συμπεριφορές μαθητών. Ανάλογο περιστατικό συνέβη και στη Γλυφάδα, με τις εικόνες από τον καβγά των κοριτσιών να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

