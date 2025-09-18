Λογαριασμός
Βίντεο από το σφοδρό τροχαίο με μία νεκρή στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Στο βίντεο φαίνεται το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα να χτυπάει από πίσω το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη.

τροχαίο

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ τεσσάρων οχημάτων, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στην καραμπόλα έχασε τη ζωή της μια 64χρονη και τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα, ευτυχώς ελαφρά.

Πηγή: skai.gr

