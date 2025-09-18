Λογαριασμός
Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές - Από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των 3 τάξεων του Λυκείου

Η υπουργός Παιδείας υπενθύμισε ακόμη ότι οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου

Ζαχαράκη

Στο Εθνικό Απολυτήριο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον ALPHA, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός σημείωσε ότι το Λύκειο έχει μετατραπεί σε «προθάλαμο» των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θέτοντας το ερώτημα αν είναι δίκαιο η προσπάθεια ενός μαθητή να κρίνεται αποκλειστικά σε 3 ώρες εξετάσεων.

Όπως εξήγησε, από το 2029 θα προσμετρώνται και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε ακόμη ότι οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια αρχίζουν στις 29 Μαΐου και για τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου.

Σοφία Ζαχαράκη Πανελλαδικές εξετάσεις
