Μαθητικός διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, και η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας προκηρύσσουν πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους, με αφορμή τη συμπλήρωση, εντός του επομένου έτους, 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Β' και Γ' τάξης του Γυμνασίου, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν πρωτότυπη ταινία (βίντεο) διάρκειας 6 λεπτών. Το θέμα της ταινίας θα αφορά σε ένα από τα εξής πέντε πρόσωπα, τα οποία πρωταγωνίστησαν κατά τη Β' Πολιορκία (Απρίλιος 1825 - Απρίλιος 1826) και κατά την Έξοδο του Μεσολογγίου:

Εθνομάρτυς Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ Πρόκριτος Χρήστος Καψάλης Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ (Ελβετός Φιλέλληνας και εκδότης των Ελληνικών Χρονικών) Τασούλα Γυφτογιάννη.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα βραβευθούν, θα μετάσχουν, μαζί με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, σε εκπαιδευτική εκδρομή και στην τελετή βραβεύσεως στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου περί τα τέλη Απριλίου 2026.

