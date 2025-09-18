Περίπου 100 ημέρες έχουν μείνει για τα Χριστούγεννα και κάποιοι λάτρεις της συγκεκριμένης περιόδου δεν άντεξαν και στόλισαν ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Μια πολυκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης αποφάσισε να ανάψει τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια με τα οποία έχει στολίσει όλα τα μπαλκόνια, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για την εορταστική περίοδο.

Και μπορεί για ορισμένους να είναι υπερβολικό κάτι τέτοιο αφού οι παραλίες είναι ακόμη γεμάτες και ο υδράργυρος παραμένει πάνω από 30 βαθμούς, κάποιοι άλλοι όμως ονειρεύονται ήδη κουβέρτα, ζεστή σοκολάτα και ταινίες στο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

