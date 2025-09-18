Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων στη Λ. Βουλιαγμένης - Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα, οδηγός ΙΧ, μετά τη σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων, τριών ΙΧ και ενός ταξί.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης τρία ακόμη άτομα με ελαφρά τραύματα.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η τροχαία.

Πηγή: skai.gr

