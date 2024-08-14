Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την άγρια συμπλοκή με γροθιές και χτυπήματα μεταξύ επιβατών σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Τήνο για Ραφήνα, την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαπληκτισμός φέρεται να ξεκίνησε από μία παρατήρηση για κάποιους από τους επιβάτες που δημιουργούσαν πολύ φασαρία.

Μέλη του πληρώματος επενέβησαν για να ηρεμήσουν την κατάσταση, ενώ ο καπετάνιος του πλοίου έκρινε ότι λόγω της έντασης η κατάσταση κρίνεται επισφαλής με αποτέλεσα το οχηματαγωγό πλοίο «Super Express» να επιστρέψει στο λιμάνι της Τήνου.

Μάλιστα επιβάτες κατήγγειλαν ότι είδαν ένα άτομο να κρατά όπλο.

Κρατούμενοι στο λιμεναρχείο Τήνου οι συλληφθέντες

Στο μεταξύ στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα μετά τις 3:00 το μεσημέρι, οι 11 συλληφθέντες επιβάτες, μετά τα χθεσινά επεισόδια που δημιουργήθηκαν στο πλοίο της γραμμής.

Οι συλληφθέντες κρατούνται στο λιμεναρχείο της Τήνου, μετά το χθεσινό έντονο επεισόδιο που προηγήθηκε μεταξύ τους στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Super Express» που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό τη Ραφήνα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή στο λιμεναρχείο προσήχθησαν συνολικά 14 άτομα επιβάτες του πλοίου, εκ των οποίων οι 11 ήταν Ρομά.

Τα 3 άτομα από τα 14 ήταν ανήλικοι και αφέθηκαν ελεύθερα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 292 του ποινικού κώδικα που αφορά την παρακώλυση συγκοινωνιών.

Δείτε το βίντεο από τη συμπλοκή:

Tο πλοίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Θήρα-Ιο-Πάρο-Μύκονο-Τήνο-Ραφήνα

Βίντεο από την άγρια συμπλοκή σε πλοίο από Τήνο για Ραφήνα



pic.twitter.com/MYjjn2q3GO — Marka2‼️ (@Marka2free) August 13, 2024

