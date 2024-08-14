Νέα Μάκρη: Παραμένουν μικρές εστίες φωτιάς

Σε κατάσταση επιφυλακής για αναζωπυρώσεις στην Αττική παραμένει η πυροσβεστική. Μικρές εστίες φωτιάς καταγράφηκαν το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Ερυθρός της Νέας Μακρής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να τις αντιμετωπίζουν άμεσα. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Είναι ενδεικτικό, ότι σε πολλές περιοχές λόγω της ξηρότητας του κλίματος και των υψηλών θερμοκρασιών το έδαφος «καπνίζει» ακόμα, ακόμα και σε περιοχές που η φωτιά έχει κατασβεστεί.

Μιλώντας για τη μεγάλη φωτιά στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τόνισε ότι στην Αττική «έχει μπει η πόλη στο δάσος», ενώ «στην επαρχία έχει μπει το δάσος στις πόλεις». Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, ίσως η πιο δύσκολη των τελευταίων ετών που έχουμε αντιμετωπίσει λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν τόνισε.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσίγκας, τόσο οι δυνατοί άνεμοι όσο και η συνεχιζόμενη ανομβρία με τις υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν απώλεια ζωής και καταστροφές. Υπήρξαν παρά πολλές δυσκολίες, έντονος καπνός, ανά πασά στιγμή εγκλωβιζόμασταν στη φωτιά, δεν υπήρχε δυνατότητα ρίψεων λόγω καπνού, οι κάφτρες και τα σωματίδια που αιωρούνταν δημιουργούσαν συνεχώς νέες εστίες σημείωσε.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους).

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου).

"Σε λιγότερο από 20 λεπτά, η φωτιά πέρασε πάνω από την Πεντέλη"

Στους λόγους που ξέφυγε η φωτιά στη βορειοανατολική Αττική αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ απάντησε στα λεγόμενα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, για τον αριθμό των εναέριων μέσων που επιχειρούσαν.

Ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, είπε ότι οι καμένες εκτάσεις είναι λιγότερες από τα 80.000 στρέμματα που εκτιμά το Copernicus και στάθηκε στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, οι οποίες συνέβαλαν στο να ξεφύγει το μέτωπο, παρά την πολύ γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Οι ζημιές δεν είναι πολύ μεγάλες. Το πρώτο ελικόπτερο έσπευσε στα πέντε λεπτά και μετά άλλα τέσσερα ελικόπτερα. Λόγω των καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθή η φωτιά. Μετά έφυγε. Μετά έγιναν ζώνες για να σταματήσει η φωτιά. Πρώτη προτεραιότητα ήταν να προστατεύσουμε τα σπίτια. Σε λιγότερο απο 20 λεπτά, η φωτιά πέρασε πάνω από την Πεντέλη».

Αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μίας γυναίκας στο Πάτημα Χαλανδρίου είπε: «Στην περιοχή εκείνη εκδόθηκε 112, οι συνάδελφοι της γυναίκας έφυγαν, για κάποιους λόγους η ίδια δεν έφυγε».

Για τις δηλώσεις Κασσελάκη είπε: «Οι κρίσεις δεν προσφέρονται για πολιτική εκμετάλλευση. Η καλοπροαίρετη κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Επιχειρησιακά, το πυροσβεστικό σώμα διέψευσε τον κ. Κασσελάκη που είπε ότι είδε μόνο τρία να πετάνε. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής έφτιαξε το νέο δόγμα. Εκείνος αποφασίζει πότε πετούν τα εναέρια μέσα. Αν θέλει να συνεχίσει έτσι ο κ. Κασσελάκης, ή οποιοσδήποτε άλλος, ας το κάνει μόνος του».

Πηγή: skai.gr

