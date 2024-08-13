Άγριο ξύλο και αναφορές για όπλα σημειώθηκε στο δρομολόγιο του Super Express από Τήνο για Ραφήνα την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες συνεπλάκησαν με μπουνιές, ενώ μάρτυρες είπαν ότι ένας από τους δύο έβγαλε όπλο.

Στο βίαιο περιστατικό επενέβησαν αμέσως τα μέλη του πληρώματος, ενώ ο καπετάνιος γύρισε το πλοίο στο λιμάνι της Τήνου, όπου έγιναν τουλάχιστον έξι προσαγωγές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η συμπλοκή σημειώθηκε όταν ένας επιβάτης έκανε παρατήρηση σε παρέα Ρομά, να μην κάνουν τόση φασαρία.

Στο πλοίο επέβαιναν 717 άτομα, τα οποία θα επιστρέψουν καθυστερημένα στον προορισμό τους.

Πηγή: skai.gr

