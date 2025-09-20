Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης

Τη συγκλονιστική στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ατόμων, καταγράφει κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Από την πτώση του δέντρου μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη.

Στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας εμφανίζεται και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που σπεύδει στο σημείο, αλλά και οι αντιδράσεις πανικού τουριστών και διερχόμενων, μετά το ατύχημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων τρία δέντρα κατέρρευσαν συνολικά στο κέντρο της Αθήνας, ένα στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και επίσης στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Η πτώση τους οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

«Τα δέντρα είχαν ελεγχθεί», λέει η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου

Σε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα τρία δέντρα που έπεσαν προχώρησε και η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Αθηναίων.

Όπως και στην ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, τα αίτια αποδίδονται στους ισχυρούς ανέμους, ενώ για ελέγχους που είχαν διενεργηθεί, αναφέρει:

«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης.

- Πτώση δέντρου μουριάς, 30 περίπου ετών, στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.

- Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.

- Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός-καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.

Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης».





Πηγή: skai.gr

